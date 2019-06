7 ontmijners herdacht die 50 jaar geleden omkwamen tijdens een bomontploffing in Oostduinkerke GUS

06 juni 2019

15u50 0 Koksijde Bij de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke vond vandaag donderdag een hulde plaats voor zeven ontmijners die op 10 juni 1969 omkwamen toen een bom ontplofte. Dat gebeurde tijdens werken bij het vakantiedomein Westhinder in Oostduinkerke.

De Muziekkapel van de Marine luisterde de plechtigheid op. Ook de provinciegouverneur, de divisie-admiraal en de provinciecommandant waren erbij. Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) licht toe wat er zich 50 jaar terug afspeelde. “Maandagmorgen 9 juni 1969 waren Antwerpse werklieden van de firma Vos uit Deurne een put aan het delven voor de bouw van paviljoenen voor het vakantiecentrum Zon en Zee. Dat leunde aan tegen camping Westhinder in Oostduinkerke. Ze stootten plots op een bom en verwittigden de politie die op zijn beurt de ontmijningsdienst van de zeemacht Oostende contacteerde. Die kwam de dag erop langs met drie mensen. Ook vier anciens die zo’n karweien al deden van na de Tweede Wereldoorlog waren erbij. De bom, een Engelse 500 pounder, woog 125 kilo. Om 15.10 uur daverde Oostduinkerke op zijn grondvesten. Tot in Veurne voelden ze het. Heel wat mensen leefden mee met de zeven gesneuvelden. Zelfs wijlen koning Boudewijn kwam de stoffelijke resten van de slachtoffers groeten in het militair hospitaal van Oostende.”