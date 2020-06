62 procent minder snelheidsovertredingen in fietsstraat Pylyserlaan Bart Boterman

11 juni 2020

15u06 0 Koksijde De politie Westkust heeft woensdagnamiddag opnieuw 53 snelheidsovertreders op de bon gezet. Positief nieuws is dat er een riante daling is in het aantal vastgestelde inbreuken in de Pylyserlaan in Koksijde, de straat die sinds begin april een fietsstraat werd.

Zowel in de Dudenhofenlaan in Nieuwpoort, de Polderstraat in Oostduinkerke als de Pylyserlaan in Koksijde werd woensdagnamiddag geflitst. Er zijn respectievelijk 16, 29 en 8 bestuurders geflitst. “In de Pylyserlaan geldt de snelheidslimiet van 30 km per uur sinds de straat een fietsstraat werd. Er geldt ook een inhaalverbod op fietsers. Dit keer zijn daar dus 8 bestuurders betrapt, een beter resultaat dan tijdens de vorige mobiele flitsactie. Toen ging het om 21 bestuurders. We stelden daar dus een daling met 62 % vast wat betreft het aantal snelheidsovertreders. Positief nieuws", aldus Ine Deburchgraeve van de lokale politie Westkust.

“De mobiele flitser komt deze maand nog zeker langs op 22/06, maar hou ook rekening met de onaangekondigde flitsacties”, aldus de woordvoerster.