6 maanden cel voor man die maandelijks 3.000 euro aan elektriciteit aftapt om bitcoins te maken Bart Boterman

08 november 2019

11u30 0 Koksijde Een 36-jarige man is bij verstek tot 6 maanden cel en 2.000 euro boete veroordeeld voor het illegaal aftappen van maar liefst 3.000 euro elektriciteit per maand in Oostduinkerke. Leyan A. had er een kamer vol zware computers om bitcoins te maken. Door het misdrijf werden de bitcoincomputers verbeurd verklaard.

De feiten dateren van 2017 in een gebouw in de straat Voorduinen in Oostduinkerke. “Het was een ploeg van Fluvius, toen nog Eandis, die tijdens een routineonderhoud in het gebouw de ontdekking deed. Ze legden de hoofdschakelaar van de elektriciteit af, maar hoorden boven nog elektrische apparaten draaien. Een volledige kamer bleek uitgerust met zware computers om bitcoins te ‘mijnen’”, sprak de procureur tijdens het proces. Op zich niets strafbaars. Wereldwijd verwerken duizenden zware bitcoincomputers de klok rond algoritmes van bitcointransacties. De computer die de versleuteling het eerst breekt en de transactie laat doorgaan, wint en wordt daarvoor uitbetaald in bitcoins. Hoe zwaarder de computer, hoe meer kans op winst.

Extreem elektriciteitsverbruik

“Maar het elektriciteitsverbruik van de computers is gigantisch. Daarom is het mijnen van bitcoins in België niet meer rendabel vanwege de hoge elektriciteitsfactuur. De beklaagde vond er niet beter op om de elektriciteit af te tappen voor de teller. Hij installeerde een schakelaar van liefst 160 ampère om de computers draaiende te houden, terwijl dat voor een gewoon gebouw een schakelaar van 40 ampère is. Het elektriciteitsverbruik was dan ook extreem hoog. De politie Westkust berekende dat hij voor 3.000 euro stroom per maand aftapte”, ging de procureur verder.

Fluvius misloopt schadevergoeding

De rechter oordeelde dat hij schuldig was aan de diefstal van elektriciteit en veroordeelde hem tot 6 maanden cel en 2.000 euro boete. Fluvius stelde zich geen burgerlijke partij en misloopt zo duizenden euro schadevergoeding. De in beslag genomen bitcoincomputers is veroordeelde Leyan A. kwijt, want die werden verbeurd verklaard. De beklaagde liet verstek en woont nu in het Brusselse.