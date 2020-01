6 bestuurders betrapt tijdens alcoholcontroles in de westkust Bart Boterman

27 januari 2020

11u12 0 Koksijde De politie Westkust betrapte in de avond en nacht van zaterdag op zondag zes bestuurders onder invloed van alcohol, op een totaal van 92 ademtesten.

Dat gebeurde tijdens BOB-controles in de Robert Vandammestraat in Koksijde, de Lindenlaan in De Panne en de Kaai in Nieuwpoort. Twee onder hen bliezen positief en vier bliezen ‘alarm’. Ze werden hun rijbewijzen respectievelijk 3 en 6 uur ingehouden. Een bestuurder kon geen geldige verzekering voorleggen.