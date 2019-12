56-jarige vader randt meisje aan in zwembad terwijl eigen zoontje (9) erbij is Bart Boterman

10 december 2019

13u05 8 Koksijde Een 56-jarige vader uit Koksijde is veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor de aanranding van twee meisjes van 9 en 12 jaar. Dat gebeurde in het zwembad Hoge Blekker in zijn thuisgemeente. Opvallend: bij zeker één feit was ook zijn 9-jarig zoontje aanwezig.

Het seksueel overschrijdend gedrag dateert van het voorjaar van 2017. De veroordeelde P.D. kwam er geregeld zwemmen op woensdagnamiddag met zijn eigen zoontje. Hij maakte contact met een twaalfjarig meisje door te stellen dat hij haar vader kende. Hij voegde het meisje toe op Facebook Messenger, om meermaals te vragen of ze op woensdagnamiddag ging zwemmen met haar vriendinnen. De moeder van het meisje had de man geblokkeerd op Facebook, maar dan voegde hij het slachtoffer toe op Snapchat.

Uiteindelijk waren het de redders die alarm sloegen bij de mama van het meisje, toen ze P.D. met zijn zoontje én het meisje naar huis zagen vertrekken.

Verscheidene namiddagen bevonden ze zich samen in het zwembad. Het meisje was zich van geen kwaad bewust. Uiteindelijk waren het de redders die alarm sloegen bij de mama van het meisje, toen ze P.D. met zijn zoontje én het meisje naar huis zagen vertrekken.

Mee in gedeelde kleedkamer

De redders hadden al gezien hoe hij het slachtoffer op intieme plaatsen vastnam bij het ‘spelen’. Voorts stelden de redders dat P.D. vaak met een erectie in een strakke zwembroek rondliep. Hij duwde het meisje hard tegen zijn geslachtsdeel aan tijdens het geven van een knuffel. Hij slaagde er zelfs in om het meisje - samen met zijn zoontje - mee te nemen naar een gedeelde kleedkamer om haar om te kleden en af te drogen. Daarna nam hij haar mee naar huis om met zijn zoontje te spelen, al zijn daar verder geen strafbare feiten gebeurd.

Schadevergoedingen

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat er nog een tweede slachtoffer was, enkele jaren ervoor. Dat meisje was 9 jaar op het moment van de feiten. De beklaagde stelde dat hij houdt van jonge meisjes, maar enkel om te knuffelen.

De rechter achtte de feiten meer dan bewezen aan de hand van het audiovisueel verhoor van de slachtoffers en het zwembadpersoneel.

Naast de celstraf is P.D. zijn burgerrechten voor vijf jaar ontnomen en mag hij twintig jaar geen functies uitoefenen in verenigingen of instellingen waar minderjarigen komen. Beide slachtoffers krijgen een schadevergoeding toegewezen. De man werd eveneens vervolgd voor kinderporno aan de hand van zijn zoekgeschiedenis op het internet, maar werd daarvoor vrijgesproken.