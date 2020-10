50 uur werkstraf voor man die bewakingsagent van Carrefour omver duwde tijdens discussie over nemen van verplichte winkelkar Bart Boterman

09 oktober 2020

11u15 1 Koksijde De man (61) die op 7 juli een bewakingsagent van de Carrefour in Koksijde omverduwde na een discussie over het verplicht nemen van een winkelkar, is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur. Het slachtoffer viel achterover op zijn hoofd en werd met de mugheli naar het ziekenhuis overgebracht.

De bewakingsagent uit Blankenberge had Koksijdenaar R.L. (61) er die dag op gewezen dat het - in de strijd tegen corona - verplicht is een winkelkar te nemen, waarop een discussie ontstond. “Mijn cliënt is invalide en een deel van zijn voet is geamputeerd. Hij wou enkel een kabeltje kopen om zijn gsm op te laden. Hij moest een winkelkar nemen, maar dat leek hem erg onhandig, gezien zijn beperkte mobiliteit”, pleitte de advocaat van R.L. tijdens het proces.

Camerabeelden

Op camerabeelden was te zien hoe de man de bewakingsagent een lichte duw gaf. Die viel achterover, op zijn achterhoofd. De mugheli kwam ter plaatse en bracht het slachtoffer over naar het ziekenhuis. De situatie leek initieel ernstig. “Mijn cliënt excuseerde zich meteen bij het slachtoffer en bleef enkele minuten bij hem, om het slachtoffer bij bewustzijn te houden. Daarna kwam de slager erbij en die vroeg aan mijn cliënt om weg te gaan. Daarop is hij het kabeltje gaan kopen en is hij vertrokken. Hij stond er niet bij stil dat hij zijn gegevens moest achterlaten”, ging de raadsman verder. De politie spoorde de man op uiteindelijk op. Intussen had het slachtoffer het ziekenhuis al verlaten. Hij bleef uiteindelijk zeven dagen thuis van het werk.

7 maanden cel gevorderd, 50 uur werkstraf gekregen

Het Openbaar Ministerie bracht R.L. voor de rechtbank wegens slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Er werd 7 maanden cel gevorderd, mogelijk met uitstel. De beklaagde was akkoord met een werkstraf toen de rechter hem dat vroeg. Dinsdagmorgen werd R.L. veroordeeld tot 50 uur werkstraf en 800 euro. Als hij de werkstraf niet uitvoert, volgt alsnog 4 maanden cel.