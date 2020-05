45 kaarsen gestolen uit Sint-Pieterskerk Bart Boterman

29 mei 2020

10u50 0 Koksijde Een dief ging afgelopen dinsdag aan de haal met 45 kaarsen uit de Sint-Pieterskerk in Koksijde. De beheerder van de kerkfabriek deed aangifte bij de politie Westkust.

Het gaat om 20 kaarsen van 1.5 euro en 25 kaarsen van 3.5 euro, die een houten kastje stonden opgeslagen in kapelletje in de kerk. De kaarsen worden verkocht aan de bezoekers. Voorlopig is de verdachte onbekend, maar de diefstal is vastgelegd op camera. Aan de hand van de beelden onderzoek de politie de diefstal.