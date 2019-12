40 maanden cel voor inbraak en 70 kilometer lange achtervolging die eindigde met crash Bart Boterman

17 december 2019

12u46 2 Koksijde Een 28-jarige Brusselaar die in augustus na een inbraakpoging in Oostduinkerke liefst 70 kilometer lang werd achtervolgd door de politie en vervolgens crashte in Drongen, is veroordeeld tot 40 maanden cel. De man had eerder al 6 jaar celstraf opgelopen maar leerde daar kennelijk niet uit. Op het moment van de feiten was hij vervroegd vrijgekomen na een gunst op de strafuitvoeringsrechtbank.

Brusselaar Amine L. werd op 11 augustus om 3 uur ‘s nachts betrapt door een buurtbewoner bij een inbraak in een dienstenchequebedrijf in de Leopold II-laan in Oostduinkerke. Toen de politie aankwam, sloeg de inbreker met zijn Opel Astra op de vlucht. Naast hem zat een vriendin, die in de wagen was blijven wachten. “Tijdens de vlucht moest een politieman wegspringen of hij werd aangereden. Er volgde een helse achtervolging van Oostduinkerke over de E40 tot in Drongen, met snelheden tot 170 kilometer per uur. Na het nemen van de afrit in Drongen crashte de wagen en belandde die op zijn dak. Dit zijn heel ernstige feiten, wetende dat de beklaagde in het verleden al 12 veroordelingen en in totaal 6 jaar cel opliep, voor onder meer diefstal met geweld. Dat heeft hem blijkbaar geen enkel inzicht bijgebracht”, schetste de procureur des Konings de zaak tijdens het proces.

“Een stommiteit”

“Mijn cliënt heeft inderdaad een zwaar strafverleden. Maar toen hij vier jaar geleden vervroegd vrij kwam, heeft hij zich vier jaar lang goed gedragen en herpakt", pleitte de advocate van de beklaagde. “Hij draaide dubbele shiften om de schulden en boetes af te betalen. Op 11 augustus van dit jaar heeft hij opnieuw een stommiteit begaan, dat klopt. Mijn cliënt was uit geweest met een vriendin, dronk zich lazarus en had zichzelf niet meer onder controle. Straf hem toch niet zo zwaar voor één stommiteit, na vier jaar goed gedrag. En heeft hij die politieman moedwillig willen aanrijden? Helemaal niet, hij heeft zelfs geen politieman voor zich gezien”, aldus de raadsvrouw tijdens het proces.

Niets geleerd

De rechtbank veroordeelde Amine L. echter tot 40 maanden cel. “Onder invloed van alcohol bent u duidelijk een ongeleid projectiel. Toen u betrapt werd, had u maar een doel, namelijk ontsnappen. Op geen enkele manier dacht u aan het leven van de politie of dat van uw vriendin. U was op dat moment voorwaardelijk vrij en leerde niets uit vorige veroordelingen. U schond bovendien de opgelegde voorwaarden door alcohol en cannabis te gebruiken. Het middelengebruik kan niet als excuus voor de daden worden aanzien”, motiveerde de Veurnse strafrechter het vonnis.