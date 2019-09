255 extra woningen in Koksijde maar wanneer? GUS

05 september 2019

11u42 0 Koksijde Dat er meer woningen moeten komen in Koksijde, daarover zijn alle politieke partijen het eens. Schepen Guido Decorte (LB) onderlijnt dat er ruimte is voor 255 extra woningen. Rest de vraag: wanneer komen die er?

Het was Patricia Vandenbroucke (N-VA) die aan de gemeenteraad vroeg om te onderzoeken hoe er extra woongelegenheid gecreëerd kan worden in Koksijde. Schepen Guido Decorte ziet mogelijkheden in Koksijde-Dorp. “Op 3 oktober nodigen we de inwoners van Koksijde-Dorp uit naar een informatieavond. We willen weten hoe zij denken over de toekomst van de buurt waar ze wonen. Bedoeling is dat ontwerpers dit najaar aan de slag gaan met twee sites. Dat zijn de zone bij het sportpark in Koksijde het oude gemeentehuis inbegrepen alsook een deel van de basis in Koksijde. Daarvoor worden twee masterplannen opgesteld. De provincie betaalt die ontwerpers. Als oud-gedeputeerde ben ik er de vorige legislatuur in geslaagd om 255 extra woningen vast te leggen voor onze gemeente. Met de provincie hebben we een aanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid om gedurende drie jaar een voltijdse coördinator te kunnen aanwerven voor de luchtmachtbasis in Koksijde. Dat is ook een stap vooruit voor het woonbeleid. Tot slot experimenteren we in de Kerkstraat met tien kavels. Is een formule met erfpacht daar mogelijk, dat maakt deel uit van het proefproject.” Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) verwijst naar de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid die een instrument moet ontwikkelen voor betaalbaar wonen. Hij gelooft niet echt in een erfpachtovereenkomst. Voor raadslid Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit) gaat het allemaal te traag.