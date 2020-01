2 maand cel gevraagd voor steekpartij met Duvelflesje aan The Possé Bart Boterman

24 januari 2020

11u53 0 Koksijde Een vluchteling van Syrische afkomst riskeert 2 maanden gevangenisstraf en 400 euro boete voor een steekpartij aan de ingang van danscafé The Possé in Oostduinkerke, in de nacht van 15 juli 2019. Twee personen werden gestoken met een stukgeslagen Duvelflesje, maar hadden zelf ook wat op hun kerfstok.

Volgens het openbaar ministerie werd de politie eerst rond 1 uur opgeroepen voor een vechtpartij in The Possé. De latere dader van de steekpartij had eerst zelf slagen gekregen. De rust keerde terug en de politie vertrok. Maar het slachtoffer van de slagen ging daarna naar een nachtwinkel en kocht er een flesje Duvel. “Hij sloeg het flesje stuk en stapte recht op zijn eerdere belagers af, die aan de ingang van het danscafé stonden. Dat is duidelijk te zien op camerabeelden. Vervolgens werden twee aangevallen en gestoken”, aldus de procureur. Een ziekenwagen bracht beide mannen over naar het ziekenhuis, met snijwonden ter hoogte van de ribben en arm. De politie ging de gevluchte dader van de steekpartij thuis opzoeken en vond al snel bewijsmateriaal door bloed aan de klink.

Geen poging doodslag

De man werd opgepakt voor poging doodslag, maar op het proces werd hij enkel nog vervolgd voor opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De man richtte immers niet op vitale organen. Het openbaar ministerie was mild in de vordering, namelijk 2 maanden cel, en hield naar eigen zeggen rekening met het feit dat de dader eerst zelf werd aangevallen. De advocate van de Syriër pleitte dat haar cliënt dronken was op het moment van de feiten en spijt heeft. Het gaat om een erkend Syrisch vluchteling die sinds vier jaar in ons land is. De advocate vroeg een straf met uitstel, al vond het openbaar ministerie een werkstraf beter gepast. Vonnis 14 februari.