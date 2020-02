2 jaar cel voor man die bewoners van woonzorgcentrum bestal tijdens bezoek aan zijn moeder Bart Boterman

11 februari 2020

12u23 0 Koksijde Een 45-jarige man uit Middelkerke is veroordeeld tot 2 jaar effectieve celstraf omdat hij - naast andere feiten - bewoners van woonzorgcentrum Armonea Noordduin in Koksijde bestal. De man ging er zijn moeder bezoeken, maar had dus nog andere redenen om daar te zijn. Daarnaast pleegde hij ook een diefstal met geweld in de INNO in Oostende.

Het bestelen van de rusthuisbewoners gebeurde tussen februari en juli 2018. Pascal B. liep in het verleden al 26 veroordelingen op voor onder meer diefstal en drugsfeiten en was net vrij uit het Penitentiair Complex in Brugge toen de feiten begonnen. Schijnbaar ging hij geregeld zijn moeder bezoeken in het woonzorgcentrum in Koksijde, maar de man drong evenwel ook binnen in de kamers van minstens een achttal andere bewoners om geld uit hun portefeuilles te stelen. Meestal lagen de slachtoffers te slapen.

Familie van de bejaarde bewoners begreep niet hoe telkens geld kon verdwijnen. “Wij begonnen familieleden te verdenken van diefstal, zo erg was het. Na verloop van tijd begonnen we het geld zelfs te verstoppen in de kamer, omdat we dachten dat papa aan dementie begon te lijden en niet goed wist wat hij met het geld deed. Ik vind het verschrikkelijk dat we zo over hem dachten”, vertelt een vrouw die zich burgerlijke partij stelde op het proces. Haar vader is inmiddels overleden. “Weerloze mensen bestelen in een woonzorgcentrum, lager dan dat kan je niet vallen”, stelt de vrouw, die 130 euro schadevergoeding kreeg toegewezen.

‘Gewone’ winkeldiefstallen en ook met geweld

De bal ging aan het rollen toen een bewoner wakker werd met een persoon naast zijn bed. De persoonsbeschrijving kwam overeen met die van een man, die de directrice van het woonzorgcentrum had betrapt achter de toonbank van de cafetaria. De politie kon hem snel identificeren. Daarnaast stond Pascal B. ook terecht voor twee ‘gewone’ winkeldiefstallen én een diefstal met geweld in de INNO in Oostende. Daar probeerde hij te ontkomen van het personeel bij de diefstal van zeven flesjes parfum en gaf hij het personeel een stevige duw. De rechter in Veurne achtte alle feiten bewezen. Pascal B. moet opnieuw 2 jaar naar de cel.