128 Koksijdse handelaars bedanken inwoners en tweedeverblijvers met erg waardevol bonnenboekje Gudrun Steen

22 juni 2020

18u43 0 Koksijde Koop, eet, drink in Koksijde en krijg alles samen maar liefst 2.700 euro korting. Dat is het doel van het bonnenboekje dat VVV Koksijde-Oostduinkerke en de handelaarsbond Hartje Koksijde verdelen onder de inwoners en tweedeverblijvers.

128 ondernemers van Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald zijn vertegenwoordigd in het bonnenboekje. Daarin vind je allerlei acties zoals een geschenkje, gratis aperitief of een geldkorting. Daarmee wil de kustgemeente zijn inwoners en tweedeverblijvers bedanken voor hun geduld de voorbije weken. Het bonnenboekje zit in het gemeentelijke informatieblad Tij-Dingen van juli en in een speciaal magazine voor tweedeverblijvers.

Koksijde promoot zijn lokale handel digitaal op deze manier. De afhaalpunten zijn hier gebundeld.