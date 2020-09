113 bestuurders geflitst in De Panne en Koksijde Bart Boterman

02 september 2020

De politie Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) heeft dinsdag 113 bestuurders geflitst. Dat gebeurde op locaties waar al eens te snel gereden wordt en de politie geregeld snelheidscontroles houdt, met name de Strandlaan in Sint-Idesbald, de Veurnestraat in De Panne en de Pylyserlaan in Koksijde.

In de Strandlaan respecteerden 51 bestuurders de snelheidslimiet niet en in de Veurnestraat 49. Ze reden allen sneller dan de maximale toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur. In de fietsstraat Pylyserlaan ging het om 13 snelheidsovertreders. Daar bedraagt de maximumsnelheid 30 kilometer per uur. Fietsers hebben er steeds voorrang en een gemotoriseerd voertuig mag geen fietsers inhalen.