10 maanden cel voor duo kledingdieven in Zeelaan Bart Boterman

17 december 2019

20u07 0 Koksijde Een man (24) en vrouw (23) uit La Louvière zijn bij verstek veroordeeld tot 10 maanden cel en 1.600 euro boete voor een diefstal en en diefstal met geweld in een kledingzaken in Koksijde.

De feiten dateren van 8 september vorig jaar in de Zeelaan. De twee hadden eerst een pull gestolen in de winkel Coquette. Het personeel had dat gezien, waarop de politie werd gebeld. De twee dieven gingen later de zaak ernaast binnen, Vanhuele Sport. Daar probeerden ze opnieuw kledij te stelen, maar de uitbater werd erover ingelicht door de collega’s van Coquette.

Volgens het openbaar ministerie ontstond vervolgens duw- en trekwerk omdat de twee op de vlucht wilden slaan. De politie kon hen ter plaatse arresteren, waarop ze overgingen tot bekentenissen. Ontkennen zat er door camerabeelden niet op. Het openbaar ministerie vroeg 10 maanden cel. Gezien de twee hun kat stuurden naar de rechtbank, besloot de rechter die straf ook uit te spreken.