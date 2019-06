“Wat ik later worden wil? Agent!”: kleutertjes genieten van rondleiding bij politie Bart Boterman

11 juni 2019

19u27 2 Koksijde De kleuters van De Vierboete in Nieuwpoort hadden er dinsdag een spectaculaire dag op zitten. Samen met hun papa’s kregen ze een rondleiding in het commissariaat van de PZ Westkust in de Ter Duinenlaan Koksijde.

Het geplande bezoek was er een in het kader van vaderdag, georganiseerd door de school en de politie Westkust. De kleuters waren er als de kippen bij om een pistool, matrak, handboeien of combi van dichtbij te zien. Bij het horen van de uitleg viel enig mondje open. “De kinderen mochten boef en politieman of -vrouw spelen en zelf plaatsnemen in de combi. Ook de politie-uitrusting werd onder de loep genomen. Een topper was het indrukwekkende cellencomplex dat zich maar liefst 2 verdiepingen onder de grond bevindt. Om het bezoek af te sluiten kregen alle kinderen en papa’s een leuke verrassing mee naar huis”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van PZ Westkust.