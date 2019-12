‘Warmbloedige Siciliaan’ veroordeeld tot 40 maanden cel voor hersenbloeding op Guido Gezelleplein Bart Boterman

17 december 2019

19u25 0 Koksijde Een veertiger met Siciliaanse roots uit het Brusselse is veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf omdat hij kennis een hersenbloeding sloeg op het Guido Gezelleplein in Koksijde. De feiten dateren al van 17 november 2017.

Getuigen zagen hoe Nicola L. meerdere zware vuistslagen uitdeelde. Het slachtoffer werd opgenomen in het ziekenhuis en moest met spoed worden geopereerd. De man was maandenlang arbeidsongeschikt, maar stelde zich vreemd genoeg geen burgerlijke partij op het proces. Aanleiding voor het zware geweld zou een discussie over geld geweest zijn. Op het proces verklaarde de beklaagde hoe hij het slachtoffer had leren kennen op hotel en al zijn hotelkosten had voorgeschoten, maar niet terug kreeg.

“Ik ben Siciliaan en warmbloedig. Bij ons worden zaken wel eens op deze manier opgelost. Hij heeft zelfs nog geluk gehad, want ik was zo kwaad toen dat ik hem wel kon vermoorden”, verdedigde de man zich. Volgens zijn advocaat was het ook niet bewezen dat de hersenbloeding een gevolg was van de slag. De strafrechter in Veurne veroordeelde hem echter tot een zware celstraf van 40 maanden voor een gebrek aan schuldinzicht en de zware gevolgen van het geweld.