‘Spelende’ kinderen van 10 en 11 jaar trekken krassen in vijf wagens Jelle Houwen

23 juni 2019

11u01 86 Koksijde Drie spelende kinderen van 10 en 11 jaar hebben zaterdagavond flink wat vandalenstreken uitgehaald in Koksijde. Een getuige zag hoe de kinderen aan verschillende auto’s prutsten langs de Zeelaan en belde de politie.

Bij hun aankomst waren de kinderen al gaan lopen. Wel werden in totaal vijf beschadigde wagens aangetroffen. Telkens werden meerdere krassen in de wagens getrokken, vermoedelijk met een sleutel. Het gaat om ondiepe krassen die misschien nog hersteld kunnen worden.

Drie slachtoffers wonen in de buurt of in De Panne, maar twee andere wagens zijn eigendom van vakantiegangers. Zij kunnen nu ook klacht indienen bij de politie.