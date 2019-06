‘Money mule’ die meehielp aan oplichting voor 60.000 euro blijft maand langer in voorhechtenis Bart Boterman

21 juni 2019

18u28 1 Koksijde De verdachte uit Machelen (37) die afgelopen week werd aangehouden omdat hij fungeerde als ‘money mule’, bij de oplichting voor 60.000 euro van een vrouw uit Koksijde, blijft minstens een maand langer in voorhechtenis. Dat heeft de raadkamer van Veurne vrijdagmorgen beslist.

De zogenoemde geldezel werkte als tussenpersoon voor een buitenlandse oplichtersbende die een 57-jarige vrouw uit Koksijde via Facebook in de val lokte. Ze voegden de vrouw toe als vriend en deden zich voor als een persoon uit het verre buitenland. De relatie werd steeds inniger, maar de persoon achter het Facebookprofiel zat zogezegd in geldproblemen voor een operatie. De vrouw uit Koksijde schreef uit eigen beweging tot 60.000 euro over om haar vriend te helpen. Het geld diende ze van de bende over te maken op de rekening van de Machelaar, de geldezel. Met een vriend in België leek alles aannemelijker en bleef de oplichtersbende buiten schot. De man uit Machelen moest het geld dan via een omweg doorsluizen en kreeg een percentage op het bedrag. De onderzoeksrechter hield hem aan en die aanhouding werd bevestigd in de raadkamer.