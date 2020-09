‘Koksijde Vooruit’ wil reservatiesysteem invoeren voor strandbad in Oostduinkerke Gudrun Steen

03 september 2020

11u05 0 Koksijde Omdat de werken aan het zwembad in Koksijde nog niet zijn afgerond blijft het strandbad in Oostduinkerke nog tot eind september open. Op de gemeenteraad stelde oppositiepartij Koksijde Vooruit voor om een reserveringssysteem in te voeren.

“Op warme dagen zijn er steevast wachtrijen aan het openluchtzwembad op de Zeedijk in Oostduinkerke”, stelde Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit) zelf vast. “Sommige mensen geraken zelfs niet binnen. Een reservatiesysteem is een must.” Daarop gaat de meerderheid niet meteen in. “We hebben daarover nagedacht, maar hebben het niet gedaan, omdat mensen wel reserveren maar dan om allerlei redenen toch niet komen”, legde burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) uit. “We zullen de huidige werking evalueren.”

Tickets kunnen dus niet op voorhand gekocht worden. Elk uur start een zwemshift voor maximaal 50 bezoekers. De effectieve zwemtijd is 50 minuten. Douchen kan niet en ook de ligzetels zijn weggenomen. Een coach staat klaar om je wegwijs te maken. Het dragen van een mondmasker is verplicht net zoals de registratie van jouw bezoek. Het strandbad is zeven dagen op zeven doorlopend open van 8 tot 18 uur.