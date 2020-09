Koen Hustinx (E.Termien): “We vergaten te voetballen en kregen in het laatste kwartier het deksel op de neus.” Lucien Claessens

20 september 2020

Eendracht Termien heeft zijn competitiestart gemist. Dank zij een gaaf doelpunt van Kroonen klommen de manschappen van Tomas Daumantas voor de rust op voorsprong. Maar in een tumultueuze slotfase met enkele fel betwiste scheidsrechterlijke beslissingen, liepen Kroonen en Hustinx tegen een rode kaart. Daarna sloeg Berlaar toe.

Bij de rust liet niets uitschijnen dat Termien zo’n oplawaai zou krijgen. De nederlaag kwam dan ook hard aan. Koen Hustinx baalde na afloop als een stekker.

“In de eerste helft was er niets aan de hand,” blikt Hustinx terug. “We hadden alles onder controle. We voetbalden goed en kwamen via een vlijmscherpe counter op voorsprong. Schitterend hoe de diep gestuurde Kroonen de bal vanuit een erg scherpe hoek fraai binnentrapte. Tevens werd ons een loepzuivere strafschop onthouden. Jeunen werd in de zestien onderuit gelopen, maar de scheids reageert niet. Onvoorstelbaar.”

In de tweede helft liep het van kwaad naar erger. Niets lukte. Jullie kregen geen greep op de wedstrijd?

“Het liep toen inderdaad een stuk moeilijker. De thuisploeg ging hoger spelen en zette druk. We kwamen er niet meer uit en verzuimden een voetballende oplossing te zoeken. In de slotfase eiste de scheidsrechter de hoofdrol op. Kroonen kreeg een tweede lichte gele kaart en werd uitgesloten. Een gretig Berlaar profiteerde hiervan. Aan de gelijkmaker ging een duidelijke buitenspel vooraf. Nadien scoort Berlaar vanop de stip. Het was een identieke fase als in de eerste helft toen Jeunen onderuit werd gelopen. Toen floot hij echter niet. Je zou voor minder gefrustreerd raken.”

Ook jij wordt even later uitgesloten.

“Bij die strafschop sloegen even de stoppen door en kreeg ik geel. Nadien werd een tackle ook bestraft en moest ik gaan douchen. Misschien dom van mij, maar het is gebeurd. Bij de rust hadden we uitzicht op een driepunter. Jammer dat we dit zomaar uit handen gaven. Voor ons start de competitie met wel een erg valse noot. De ontgoocheling is erg groot.”

Volgende week wacht de de derby tegen Beringen. Geen makkelijke opdracht nu jijzelf en Kroonen geschorst zijn. Ook Jarne Heleven is met een dikke enkel twijfelachtig?

“Deze reeks is onvoorspelbaar. Iedereen kan tegen iedereen winnen. Volgende zondag zullen we deze misstap moeten rechtzetten. Er is nog geen man overboord, maar willen we bovenin meedraaien dan houden we dan best de volle buit thuis”, aldus een aangeslagen Koen Hustinx.

Trainer Tomas Daumantas probeerde de rust te bewaren.

“We werden niet verslagen door de tegenstander, maar wel door onszelf”, legt Daumantas de vinger op de wonde. “Op een gegeven moment gingen we het spel van onze tegenstander spelen in plaats van het balletje te laten rondgaan. We vergaten te voetballen alhoewel we over meer kwaliteit beschikten. Berlaar toonde meer wilskracht. Volgende week zullen we zeker uit een ander vaatje moeten tappen”, aldus de Termientrainer.