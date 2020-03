Zware dakbrand in Bovekerkestraat, bewoners kunnen tijdig ontkomen Bart Boterman

19 maart 2020

12u42 0 Koekelare In de Bovekerkestraat in Bovekerke, deelgemeente van Koekelare, is dondedag rond 11.30 uur een brand ontstaan in een woning. Het vuur verspreidde zich snel en tastte een groot deel van het dak aan. Er vielen geen gewonden.

De bewoners merkten hevige vlammen op in een kamer op de eerste verdieping. Ze konden tijdig ontkomen uit het huis en de brandweer verwittigen. Toen de brandweer aankwam, was al een grote rookpluim zichtbaar. De pompiers van Koekelare vatten de bluswerken van zowel binnen als buiten uit aan. Ze konden voorkomen dat het huis volledig wegbrandde. De schade aan het dak is echter groot. Het dakgebinte is doorgebrand en de isolatie werd zwaar aangetast. De brandweer diende nog heel wat dakpannen en isolatie weg te nemen om het smeulen een halt toe te roepen. Ondanks de rook- en waterschade is het huis nog bewoonbaar, al moet het water- en winddicht worden gemaakt.

De oorzaak van de brand zou bij de houtkachel liggen. Het vuur verspreidde zich doorheen de schouw en stak zo het dak in brand. Allicht was de schouw al een tijd lang aan het branden vooraleer het vuur werd opgemerkt.