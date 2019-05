Zonnepanelen op kinderopvang De Buidel in gebruik genomen Timmy Van Assche

24 mei 2019

16u17 0 Koekelare Op het dak van kinderopvang De Buidel zijn 36 zonnepanelen in gebruik genomen. Het stadsbestuur onderzoekt nog andere locaties waar ook zonnepanelen kunnen komen.

Enkele maanden geleden kon de nieuwbouw van De Buidel in gebruik worden genomen. Recent installeerde een aannemer 36 zonnepanelen op het plat dak van deze nieuwe vleugel, goed voor een vermogen van 10,8 megawatt. Deze zonnepanelen zullen niet alleen voldoende elektriciteit opwekken voor de volledige nieuwbouw, maar ook voor een flink deel van het bestaande gebouw. “Het gaat om een investering van 13.990 euro”, zegt schepen van energiebeleid Jessy Salenbien (sp.a). “Door snelle technologische ontwikkelingen in de wereldwijde zonnepanelenmarkt worden de panelen steeds goedkoper, waardoor de terugverdientijd van de investering ook korter wordt. In 2019 kan je een gemiddeld systeem in zes tot acht jaar terugverdienen. Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven en onze mensen sensibiliseren.”

Schepen voor kinderopvang Jan Lievens (Open Vld) pikt in: “De gemeente Koekelare investeerde zwaar in de buitenschoolse kinderopvang en deed een belangrijke inspanning om de opvangcapaciteit te verhogen. De nieuwbouw voldoet niet alleen aan alle moderne normen qua isolatie. Maar we zorgen nu bovendien ook zelf voor de productie van een belangrijk deel van het benodigde elektriciteitsverbruik.”

Eerder al legde de gemeente zonnepanelen op de nieuwe sporthal en op het Sociaal Huis in de Ichtegemstraat. Naar de toekomst toe worden nog opportuniteiten bekeken, zoals de geplande nieuwe loods voor de technische dienst naast het recyclagepark.