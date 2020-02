Zonnepaneel begint te branden door kortsluiting, brandweer voorkomt erger Bart Boterman

07 februari 2020

16u08 0 Koekelare De brandweer werd vrijdag rond 13 uur opgeroepen voor een brand aan het dak van een woning in de Pottebezemstraat in Koekelare. Er was rookontwikkeling ontstaan, zagen buurtbewoners. Er was niemand aanwezig in het huis.

Bij aankomst bleek een zonnepaneel in brand geschoten. Het vuur deed ook roofing smelten. De brandweer had het zaakje vrijwel meteen onder controle, maar hun tussenkomst was zeker nodig. Oorzaak is wellicht kortsluiting.