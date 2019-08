Zondag vernieuwde kermisworp op binnenplein van de Brouwerij Timmy Van Assche

30 augustus 2019

14u53 0 Koekelare Op zondag 1 september organiseert het gemeentebestuur voor de vierde keer een grote kermisworp. Tal van leuke gadgets, knuffels, ballen en gratis tickets voor diverse kermisattracties, worden naar beneden gegooid.

“De tickets voor de kermisattracties worden gesponsord door de foorkramers waarvoor we ze uitdrukkelijk willen bedanken”, zeggen schepenen Jan Lievens (Open Vld) en Dirk Ampoorter (sp.a). Door de werken aan het gemeentehuis vindt de kermisworp plaats op de binnenkoer van de Brouwerij. Deze kermisworp is geschikt voor kinderen tot 12 jaar en start om 15 uur.

Tot vorig jaar was de kermisworp uitsluitend een organisatie van de schepen voor feestelijkheden. Dit jaar wordt hij voor het eerst ondersteund door de jeugddienst en de leden van de jeugdraad, die op het terrein alles in goede banen leiden. Er zal één grote afgebakende werpzone gemaakt worden en per leeftijdscategorie kunnen kinderen aanschuiven. Per leeftijd zal dus kunnen gevangen worden in de werpzone. “Als je iets kan vangen wordt gevraagd om de zone te verlaten, zo krijgt iedereen de kans om iets te vangen. Wie op het einde van de sessie niks kon vangen, krijgt bij het verlaten toch nog een attentie van de verantwoordelijken”, zeggen Lievens en Ampoorter.

Kindjes tot 3 jaar mogen samen aanschuiven met de ouders. Daarna is het de beurt aan de kleuters van 4 en 5 jaar. Als derde groep komen de kinderen van 6 tot 9 jaar aan de beurt. De oudsten, 10 tot 12 jaar, moeten geduld oefenen tot laatst. Aan ouders wordt gevraagd om zich niet in de werpzone of in de wachtzone te begeven. Er zal begeleiding zijn van de kinderen om die terug naar de ouders te brengen.