X-Mas Trail lokt meer dan 1.000 deelnemers: “Een unieke gebeurtenis in Koekelare” Timmy Van Assche

22 december 2019

15u13 1 Koekelare De tweede editie van de X-Mas Trail in Koekelare was opnieuw een schot in de roos. Meer dan duizend deelnemers zakte naar de leuke loopwedstrijd in de gemeente af.

De verenigingen Tempo Koekelare, de lokale wandelclub, Feestcomité Koekelare en Moscou Leeft namen de organisatie op zich, samen met een aantal vrijwilligers. Het parcours slingerde zich dwars door de gemeente met passages in onder andere de Sint-Martinuskerk, cultuurzaal Balluchon, de lokale basisscholen en het atheneum Da Vinci en enkele bedrijven, zoals Aveve en bouwmaterialen Willaert. Deelnemers konden kiezen tussen afstanden van zowel 3,5 als 7 en 12 kilometer. “Onderweg waren er ook talrijke optredens en randanimatie. En vooral de aankomst op de lokale kerstmarkt is een leuk gegeven. Alles bij elkaar geteld, kom je aan een uniek evenement in Koekelare”, vertelt Wesley Lamote van de organisatie. De X-Mas Trail steunt met het inschrijvingsgeld de vzw 't Veld, een centrum voor ambulante revalidatie, en de mughelikopter. De exacte opbrengst wordt begin januari meegedeeld.