Wissel van de wacht bij CD&V: Paul Jonckheere zwaait gemeenteraad uit, Marnix Demey komt in de plaats Timmy Van Assche

04 februari 2020

12u15 0 Koekelare Bij CD&V neemt Paul Jonckheere afscheid van de gemeenteraad. Hij wordt opgevolgd door Marnix Demey.

Na twaalf jaar afwezigheid op de CD&V-lijst stond Paul Jonckheere bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezing terug als mede-lijstduwer tussen de kandidaten. Dat gebeurde op vraag van CD&V zelf. “Paul werd vanuit zijn bestuurservaring aangesproken om de lijst te ondersteunen om zo de vernieuwing en de verjonging mee een duw te geven. Hij behaalde terug een mooi resultaat en werd dan ook rechtstreeks verkozen in de gemeenteraad”, laat fractieleider Tom Pollentier weten. “Nu heeft Paul beslist om een stap opzij te zetten in de raad. Op die manier schuift Marnix Demey als eerste opvolger door naar de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. “Ik ben blij te zien dat binnen onze partij heel wat nieuwe, jonge(re) talenten zich ten volle ontplooien. Ik wil de vernieuwing alle kansen geven binnen onze fractie. Zelf blijf ik met veel goesting mee aan politiek doen binnen het bestuur en de fractie. Ik zal dan ook de plaats binnen het bijzonder comité voor de sociale dienst innemen in plaats Marnix”, zegt Jonckheere.

Marnix Demey stond in 2012 voor de eerste keer op de CD&V-lijst en zetelde in de vorige legislatuur als zes jaar in de OCMW-raad. Sinds 2013 is Demey ook afdelingsvoorzitter van CD&V Koekelare. “Het afgelopen jaar miste ik wel het beleidswerk binnen het bijzonder comité. Ik ben dan ook blij dat ik mij binnenkort terug ten volle zal kunnen smijten binnen de gemeenteraad. Vanuit mijn achtergrond en interesse zal ik zeker in het bijzonder punten omtrent landbouw, wegeniswerken en grote infrastructuurwerken opvolgen", stelt Demey. “Maar ook milieu en duurzame energie geniet zeker mijn interesse.” Deze wissel zal in werking treden vanaf de volgende gemeenteraad op maandag 2 maart.