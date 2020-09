Wielertoerist (50) in levensgevaar na botsing op kruispunt Siebe De Voogt

13 september 2020

18u45 0 Koekelare Een 50-jarige wielertoerist uit Zedelgem is zondagnamiddag levensgevaarlijk gewond geraakt in Koekelare. De man kwam op een kruispunt bij het Koekelarebos in botsing met een wagen.

De zware aanrijding vond rond 13.15 uur plaats op het kruispunt van de Veldstraat en Litterveldstraat. De 50-jarige K.B. was een ritje aan het maken met zijn koersfiets, toen het misliep. “Ter hoogte van het kruispunt kwam het tot een aanrijding tussen de fietser en een Renault Megane", zegt commissaris Wim Merlevede van de lokale politie Polder. “Op die plaats geldt voorrang van rechts, maar verder onderzoek zal moeten duidelijk maken wie in fout was.” De fietser werd opgeschept door de wagen en weggeslingerd in de berm. Hij kwam op z'n hoofd terecht en liep daarbij een ernstig letsel op.

De 39-jarige bestuurder van de wagen, een man uit Koekelare, en een toegesnelde thuisverpleegster dienden het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen toe. De Zedelgemnaar werd nadien onder begeleiding van de mug overgebracht naar het ziekenhuis van Ieper. Zijn toestand zou nog steeds kritiek zijn. Het Brugse parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.