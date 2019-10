Wederopbouw na Eerste Wereldoorlog: gemeente zoekt getuigenissen en andere informatie Timmy Van Assche

14 oktober 2019

19u26 2 Koekelare De gemeente Koekelare neemt volgend jaar deel aan het project FENIKS, dat handelt over de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. In het Fransmansmuseum komt de focus op de sociaaleconomische wederopbouw te liggen en wordt de link naar de seizoenarbeiders gemaakt.

Daarom is de gemeente op zoek naar informatie, zoals getuigenissen, foto’s of documenten, over seizoenarbeiders uit Koekelare en omgeving die tijdens WOI gevlucht zijn naar Frankrijk en na afloop voor de keuze stonden: terugkeren naar de Westhoek om er de draad opnieuw op te nemen of in Frankrijk blijven en daar een nieuw leven op te bouwen? Alle mogelijke informatie die hier toe zou kunnen bijdragen of eventueel verwijzing naar iemand die meer kan vertellen, is altijd welkom bij de dienst toerisme & cultuur tot eind oktober-begin november via cultuurentoerisme@koekelare.be of 051/61.04.94.