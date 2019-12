VRT-sportjournalist Sammy Neyrinck met ‘Sportcafé’ in de Balluchon Timmy Van Assche

03 december 2019

17u18 0 Koekelare VRT-sportjournalist Sammy Neyrinck (43) opent op zaterdag 7 december de deuren van zijn sportcafé in de Balluchon in Koekelare. In een ouderwetse bruine kroeg ontvangt hij er zijn stamgasten: atlete op rust Axelle Dauwens, wielrenner Serge Pauwels, basketbalgrootheid Rik Samaey en oud-veldrijder en huidig bondscoach Sven Vanthourenhout voor een terugblik op het voorbije sportjaar. Maar deze voorstelling is veel meer dan een terugblik. ‘The Ed Sullivan Quartet’, zorgt voor de muzikale noot.

Sammy Neyrinck is al jaren een vaste waarde bij Sporza, vooral achter de schermen als reportagemaker. Vooral zijn stukjes in de Tourtalkshow ‘Vive le vélo’ worden fel gesmaakt en zijn bekend bij het brede publiek. De voorstelling is meer dan enkel een terugblik. “Ik laat mijn gasten na een jaar vol inspanning pas écht zweten op scène. Spannende toogverhalen worden afgewisseld met beelden die iedereen wel nog eens graag terugziet, aangevuld met ingetogen monologen in de fauteuil.” Het geheel krijgt bovendien een royale muzikale saus dankzij ‘The Ed Sullivan Quartet’. Hun zorgvuldig samengestelde playlist grossiert in sixties- en seventies-muziek en drijft op stomende blazers en een voortreffelijke ritmesectie en zang. Sportcafé Koekelare is er op zaterdag 7 december om 20 uur in de Balluchon van Koekelare. Tickets zijn te verkrijgen via www.ticketwinkel.be/balluchon of 051/61.04.94.