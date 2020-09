Vrachtwagen van Rendac rijdt zich vast in zachte berm Bart Boterman

02 september 2020

15u00 2 Koekelare In de Moerdijkbeek Westen in Koekelare, vlakbij Moere, is woensdag rond 13.45 uur een vrachtwagen van Rendac muurvast komen te zitten in de zachte berm. De vrachtwagen geladen met dode varkens diende uit te wijken om een voertuig voorbij te laten, maar de chauffeur mispakte zich aan de zachte grond.

De vrachtwagen dreigde even te kantelen in de diepe sloot, maar dat bleef uiteindelijk uit. De weg was echter versperd en de vrachtwagen was onwrikbaar. De politie Polder kwam ter plaatse en vorderde een takeldienst om het voertuig uit zijn positie te slepen. De Moerdijkbeek Westen was rond 14.40 uur opnieuw vrijgemaakt en het verkeer kon opnieuw voorbij. De schade aan de vrachtwagen bleef beperkt.