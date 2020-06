Voor rechter na inbreuken op het dierenwelzijn Christophe Maertens

23 juni 2020

16u46 0 Koekelare Een man uit Koekelare staat voor de rechter in Ieper terecht voor het verwaarlozen van honden. De beklaagde stond al eerder voor de rechter voor inbreuken op dierenwelzijn. “Men blijft mijn cliënt viseren”, aldus zijn advocaat.

De man riskeert nu een effectieve geldboete omdat hij zich opnieuw aan dierenverwaarlozing zou hebben bezondigd. “Die man had in de jaren 2015-2016 een hondenkennel er waren toen inderdaad problemen”, aldus zijn raadsman op de rechtbank. “Mijn cliënt is echter geen kweker meer, maar hij heeft wel nog een vijftal honden. Enkele daarvan werden hem gebracht door een vrouw die aan de ziekte van Parkinson lijdt en niet meer voor haar beesten kan zorgen. Het lijkt erop dat het gerecht die man blijft viseren.” De beklaagde maakte zich ook schuldig aan enkele administratieve slordigheden. “Hij contacteerde een dierenarts om zich met alles in orde te stellen”, aldus nog de advocaat van de beklaagde, die hoopt op mildheid bij de rechter. Vonnis op 17 juli.