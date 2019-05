Volkstuintjes Tuinhier officieel geopend Timmy Van Assche

31 mei 2019

18u00 2 Koekelare Vereniging Tuinhier heeft in de Galgestraat haar volkstuintjes officieel geopend.

De laatste jaren is tuinieren weer hip, ook bij jonge inwoners. Wie een te kleine tuin heeft of een appartement bewoont kon dit vooralsnog niet. Het Volkstuinpark is nu de ideale oplossing. Het is een sociaal gebeuren: er is altijd wel iemand om een praatje mee te slaan. Voor de beginnende tuinier is er het voordeel dat er kan gerekend worden op talrijke tips van de ervaren tuiniers en natuurlijk ook van de organisatie.

Schepen Jessy Salenbien (sp.a) juicht het project toe. “Dit is een absolute meerwaarde voor de gemeente. We zijn bovendien erg blij dat hier zonder pesticiden wordt gewerkt, net zoals onze groendienst al vier jaar doet. Mensen die graag kiezen voor biologische groenten zitten hier op de juiste plaats. En eerlijk, als je zelf groenten kweekt, dan smaakt dat nog net ietsje beter. Wat je niet zelf kweekt, kan je eventueel ruilen met je buurtuiniers.”

De organisatie van het Volkstuinpark zorgt daarnaast voor een maatschappelijke invulling. “Zo zijn er inmiddels tuintjes gereserveerd voor scholen, het woonzorgcentrum, de STIP (Tordale) en natuurverenigingen. Ze dragen allemaal hun steentje bij.” Zo heeft Natuurpunt De Ruidenberg een insectenhotel geplaatst, natuurwerkgroep De Kerkuil heeft nestkastjes gehangen en een imker zorgde voor het plaatsen van bijenkasten. “Alles samen toont aan dat dit initiatief breed wordt gedragen. We zijn er dan ook van overtuigd dat deze Volkstuin een mooie toekomst te wachten staat”, besluit Salenbien. In totaal zijn er dertig volkstuintjes van vijftig of honderd vierkante meter groot. Alle info: 0475/90.65.86 of jerome.depoorter@skynet.be