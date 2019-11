Visvijver De Mote vrij van blauwalgen Timmy Van Assche

29 november 2019

18u26 0 Koekelare Uit analyses van het water van de visvijver in park De Mote blijkt dat de besmetting van blauwalgen zo goed als voorbij is. Dat laat de gemeente weten.

Begin september werd een visverbod afgevaardigd. Het was logischerwijs ook verboden om de vijver zelf of de oevers te betreden. Blauwalgen komen vooral voor bij warm weer en in stilstaande wateren. Mens en dier kunnen zo een vergiftiging oplopen. Maar nieuwe analyses wijzen uit dat de blauwalgen in de visvijver van het park De Mote grotendeels verdwenen zijn. “Het is opnieuw toegelaten om te vissen en de oevers te betreden, behalve in een kleine, weliswaar afgebakende zone”, geeft het gemeentebestuur mee.

