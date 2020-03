Vissen in parkvijver De Mote niet toegelaten in coronatijden Timmy Van Assche

24 maart 2020

15u59 0 Koekelare De vijver in het park De Mote wordt tijdelijk afgesloten voor hengelaars. Vissen en jagen zijn momenteel immers niet toegelaten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) benadrukt dat vissen nu een verboden buitenactiviteit is. Ook het federaal crisiscentrum bevestigt dat. Het gaat hier om een niet-essentiële verplaatsing. Verplaatsingen voor het plezier of de uitoefening van een hobby zijn dan ook niet toegelaten. “Koekelare zal er daarom op toezien dat er niet gevist wordt in de vijver van het park De Mote. Om het verbod duidelijk te maken, hebben de gemeentediensten de vijver afgezet met dranghekken. Fiets-, wandel- en looptochten om de eigen mentale en fysieke gezondheid op peil te houden, zijn de enige toegelaten activiteiten in de eigen omgeving. Voorwaarde is dat je daarbij voldoende afstand houdt en niet in groep fietst, wandelt of loopt. Alle andere recreatieve activiteiten zijn verboden”, laat de gemeente weten.