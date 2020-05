Vier speelpleintjes onder handen genomen: “Volgend jaar grondige aanpak speelplein De Mokker” Timmy Van Assche

02 mei 2020

13u08 0 Koekelare Vier Koekelaarse speelpleintjes werden de afgelopen tijd grondig vernieuwd. Het gemeentebestuur trok hiervoor 13.500 euro uit.

In deelgemeenten Bovekerke en Zande werden de speelpleinen vernieuwd en installeerde een externe firma nieuwe toestellen. Ook de kinderen van buitenschoolse kinderopvang De Buidel mogen zich aan nieuwe speeltoestellen wagen. Tot slot werd in het centrum van de gemeente, in de verkaveling tussen de Veldstraat en Sparrestraat, nieuwe speelpleintoestellen geplaatst. “Elk jaar voorziet de gemeente een budget om verouderde speelpleinen op te knappen”, vertelt bevoegd schepen Jan Lievens (Open Vld). “Omdat speelpleinen de afgelopen periode waren afgesloten voor het publiek, was het eigenlijk een goed moment om ze onder handen te nemen.”

Lievens zegt volgend jaar werk te willen maken van een vernieuwd speelplein in De Mokker. “Want die is nu wel armtierig, hoor. Met een budget van zowat 30.000 euro willen we dit speelplein een grondige facelift geven.” Vooralsnog blijven speelpleinen afgesloten door de coronacrisis, het is nog niet helemaal duidelijk wanneer ze mogen heropenen.