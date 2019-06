Vier maanden cel voor man die wild in het rond schiet omdat zijn vrouw het met de buurman aanlegde Jelle Houwen

21 juni 2019

12u56 10 Koekelare Een 37-jarige man uit Koekelare heeft 5 maanden cel en 1.600 euro boete gekregen, beide met uitstel, omdat hij betrapt werd met verschillende verboden wapens in zijn huis.

N.S. vermoedde dat zijn vrouw een affaire had met de buurman, want telkens hij vertrokken was naar zijn werk, maakte zijn vrouw de oversteek. Om zijn woede te koelen, en onder invloed van flink wat alcohol, begon hij op 18 juli vorig jaar daarom te schieten in zijn tuin. De politie kwam ter plaatse en arresteerde hem. In zijn woning werden luchtdrukpistolen, karabijnen en een matrak gevonden. “De man was in die periode op de sukkel en dronk veel te veel. Nu drinkt hij veel meer alcoholvrij bier. Zijn vermoeden was trouwens juist, want hij is intussen gescheiden en zijn vrouw is samen met de buurman”, sprak zijn advocaat.