VIDEO. Roekeloze bestuurder is wachten achter tractor beu... en haalt rechts in via gras en dubbel fietspad Jelle Houwen

12 juni 2019

08u23 6 Koekelare Op Facebook is ophef ontstaan over een roekeloos manoeuvre van een bestuurder afgelopen weekend in het West-Vlaamse Koekelare. Een automobilist met een dashcam kon er afgelopen zaterdag het tafereel filmen langs de lange landelijke Moerestraat.

In het filmpje zie je de bestuurder van een blauwe BMW die achter een zwarte wagen zit die zelf traag moet rijden omdat er een groot landbouwvoertuig op de weg rijdt. De bestuurder probeert verschillende malen vergeefs in te halen maar moet dat telkens onderbreken voor tegemoetkomend verkeer. Opeens is de BMW-rijder het zodanig beu dat hij zowel de zwarte wagen en de tractor rechts inhaalt. Hij geeft extra gas en rijdt op het gras via het fietspad iedereen voorbij. Een zeer gevaarlijk manoeuvre, want het gaat daar om een dubbel fietspad waar fietsers in beide richtingen rijden. “Wat als daar plots een fietser zou rijden? Levensgevaarlijk en roekeloos!” klinkt het op Facebook. Het filmpje wordt er druk gedeeld.

Politie-onderzoek

Intussen kreeg ook de politie het filmpje te zien. “Dit is uiteraard roekeloos rijgedrag die we ten stelligste afkeuren, zeker omdat het om een dubbel fietspad gaat”, zegt korpschef Johan Geeraert. “We werden zelf niet op de hoogte gebracht na de feiten en konden zelf dus geen vaststellingen doen. Maar het is zeker zo dat we het filmpje zullen analyseren en kijken of we de nummerplaat kunnen achterhalen. We onderzoeken deze zaak.” De BMW-rijder wacht mogelijks dus een gerechtelijke vervolging.