VIDEO. Politie speurt roekeloze BMW-bestuurder op na analyse dashcamvideo: hij riskeert tot 2 jaar rijverbod Jelle Houwen

10 juli 2019

07u29 1 Koekelare De wegpiraat die op zaterdag 8 juni gefilmd werd tijdens een roekeloos manoeuvre op een landelijke weg in Koekelare is door de politie geïdentificeerd. De jongeman haalde er in zijn BMW plots via het fietspad twee zwarte wagens en een grote tractor in. Dat manoeuvre werd gefilmd door een dashcam, maar die toonde een compleet foute datum aan. “We hebben echter elementen genoeg om aan te tonen dat het manoeuvre wel degelijk die dag gebeurde”, zegt korpschef Johan Geeraert. Een pv werd overgemaakt aan het parket. De bestuurder riskeert tot 2 jaar rijverbod.

Het tafereel werd gefilmd langs de vier kilometer lange landelijke Moerestraat in Koekelare. Een bewoner die achter de blauwe BMW reed, die zelf achter twee zwarte wagens en een groot landbouwvoertuig, een spinazie maaimachine reed, filmde het met zijn dashcam. Door die grote tractor werd al het verkeer opgehouden. De bestuurder van de BMW probeert verschillende malen vergeefs in te halen, maar moet dat telkens onderbreken voor tegemoetkomend verkeer. Opeens is de BMW-rijder het zodanig beu dat hij zowel de zwarte wagens en de tractor rechts inhaalt. Hij geeft extra gas en rijdt op het gras via het fietspad iedereen voorbij. Een zeer gevaarlijk manoeuvre, want het gaat daar om een dubbel fietspad waar fietsers in beide richtingen rijden. “Wat als daar plots een fietser zou rijden? Levensgevaarlijk en roekeloos!” waren de reacties unaniem op Facebook. Ook de politie kreeg de beelden te zien en startte een onderzoek. Na doorgedreven analyse kon ze de BMW-rijder identificeren én een proces-verbaal opstellen.

Foute datum op dashcam

Een struikelblok kon eventueel het feit zijn dat de dashcam een foute datum aangaf. Die maakte immers melding van het prille voorjaar van… 2017. Voer genoeg voor een gehaaide advocaat om bij een eventuele vervolging bij de politierechter alles in twijfel te trekken. Ondanks het feit dat op de beelden duidelijk te zien is dat het om een zomerse dag gaat: de bomen staan vol in blad en de graskanten zijn verdroogd en net gemaaid. “We hebben de beelden genoeg geanalyseerd en een onderzoek gevoerd”, zegt korpschef Johan Geeraert. “Daaruit hebben we voldoende elementen kunnen aanhalen om aan te tonen dat het tijdstip wel degelijk de 8ste juni was. Daaruit bestaat wat ons betreft geen twijfel. Ook wat betreft de bestuurder van de BMW is er voldoende zekerheid. We hebben alles in een proces-verbaal gestopt en die overgemaakt aan het parket. Het is uiteindelijk aan hen om te beslissen of zij deze zaak zwaarwichtig en duidelijk genoeg vinden om tot vervolging over te gaan.” Een van die elementen is wellicht het feit dat de bewuste tractor, een spinazie maaimachine, wel degelijk op 8 juni aan de slag was in de buurt. Het is nu aan het Brugse parket om te beslissen of het de bestuurder voor de politierechter brengt, die doorgaans niet mild is voor dit soort roekeloosheid. De man kan minstens vervolgd worden voor rechts inhalen, rijden over een fietspad en onaangepaste snelheid. Hij riskeert maximum tot 2 jaar rijverbod en een boete.