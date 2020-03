Verwoestende brand veroorzaakt door zelfontbranding van producten op vodden Bart Boterman

18 maart 2020

16u49 3 Koekelare De verwoestende brand van maandagnacht in de alleenstaande villa in de Kurkentapstraat in Zande is wellicht ontstaan door zelfontbranding. Dat zegt het parket van Veurne, op basis van de bevindingen van de branddeskundige.

Op de bovenverdieping van de woning waren verbouwingen bezig en was men meubels aan het bewerken met producten. De producten zouden een chemische reactie gegeven hebben op enkele vodden, die er na het werken waren achtergelaten. Daardoor zou dus de zelfontbranding ontstaan zijn op de bovenste verdieping, met een waar inferno tot gevolg. Het huis brandde volledig uit. De bewoners konden zichzelf in redding brengen nadat ze wakker werden. Ze kunnen voorlopig terecht in een tweede verblijf.

Dinsdagnacht diende de brandweer overigens nog eens ter plaatse te gaan omdat de brand opnieuw begon op te flakkeren.