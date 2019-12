Veroorzaker van dodelijk ongeval Charlotte Gysel vangt bot in beroep en blijft in voorhechtenis Bart Boterman

25 december 2019

16u35 3 Koekelare De man die in september met zijn pick-up het ongeval in Kortemark veroorzaakte waarbij Charlotte Gysel (18) uit Bovekerke om het leven kwam, blijft twee maanden langer aangehouden. Oekraïner Andriy P. (38) was twee weken geleden in beroep gegaan tegen die beslissing van de Brugse raadkamer, maar de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent wees dat beroep af.

De 18-jarige Charlotte Gysel kwam op 27 september om het leven toen ze in haar Fiat 500 stond te wachten aan rode lichten in Edewalle bij Kortemark. Ze had er net haar shift in een frituur op zitten. Oekraïner Andriy P. was aan het spookrijden en ramde de Fiat 500. Charlotte Gysel had geen schijn van kans. De veroorzaker, actief als werfleider, had 2,39 promille alcohol in zijn bloed en werd aangehouden. Tegen hem loopt ook een onderzoek tegen sociale fraude en belastingontduiking.

De man met domicilie in Spanje zit zelf nog steeds in een rolstoel omdat hij twee enkels brak. Het onderzoek is bijna afgrond, maar liep begin september plots vertraging op. De verkeersdeskundige is namelijk buiten strijd, tot minstens eind dit jaar. Op 6 december besloot de raadkamer zijn aanhouding met twee maanden te verlengen in afwachting van de doorverwijzing naar de politierechtbank. De verdediging van Andriy P. ging in beroep tegen die beslissing, waardoor de zaak dinsdag voor de KI in Gent kwam. Het beroep werd echter afgewezen. Die beslissing zou gesteund zijn op onder meer vluchtgevaar.