Vermiste zestiger uit Koekelare in goede gezondheid teruggevonden Bart Boterman

03 augustus 2020

13u51 1 Koekelare Een vermiste zestiger uit Koekelare is maandagnamiddag na een zoekactie teruggevonden.

De politie had het over een onrustwekkende verdwijning en schakelde onder meer de Cel Vermiste Personen en een speurhond in. Ook de heli van de federale politie werd ter plaatse gevraagd. In de loop van de namiddag werd de man levend en wel teruggevonden, laat de politie Polder weten. De vermiste man verkeerde in goede gezondheid.