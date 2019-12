Verkeersdeskundige is ziek: doodrijder Charlotte blijft in cel, onderzoek loopt vertraging op Siebe De Voogt

06 december 2019

14u55 0 Koekelare De Brugse raadkamer heeft de aanhouding verlengd van de 38-jarige Oekraïner die eind september de 18-jarige Charlotte Gysel uit Bovekerke doodreed. Het onderzoek was quasi afgerond, maar loopt nu toch nog vertraging op omdat de verkeersdeskundige buiten strijd is. De verdediging gaat dan ook in beroep.

De studente aan de Vives-Hogeschool in Torhout overleed toen ze in haar Fiat 500 frontaal werd aangereden door een pick-up in de Koekelarestraat in Edewalle, een gehucht bij Kortemark. Volgens het parket gebeurde dat toen ze stilstond aan de rode lichten en net wilde vertrekken voor het groene licht. De frontale klap - de Oekraïner was aan het spookrijden - was immens zwaar. Een bloedproef wees bovendien uit dat de man maar liefst 2,39 promille alcohol in zijn bloed had. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan, maar die blijkt nu minstens tot het einde van het jaar buiten strijd te zijn. Het onderzoek loopt op die manier wat vertraging op. In afwachting van een doorverwijzing naar de politierechtbank verlengde de raadkamer de aanhouding van de Oekraïner vrijdagmorgen met twee maanden. De verdediging gaat in beroep tegen die beslissing, waardoor de zaak binnen twee weken voor de KI in Gent komt.