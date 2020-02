Vandalen stelen ... deurbel van verschillende woningen in Koekelare Mathias Mariën

02 februari 2020

12u35 1 Koekelare De bewoners van de Sterrestraat in Koekelare staan voor een raadsel na een opvallende vandalenstreek zaterdagnacht.

Aan minstens vijf woningen werd de deurbel zwaar beschadigd of zelfs helemaal gestolen. Wat het motief was van de dader(s), is onduidelijk. De politie Polder werd ondertussen op de hoogte gebracht en is ter plaatse gegaan in de straat om de schade op te meten. Voor de getroffen mensen zit er voorlopig niks anders op dan een andere deurbel te plaatsen.