Vandalen duwen bijenkasten van imker Daniël omver in bos Arboretum: “Regelrechte schande, de honing is hopeloos verloren” Bart Boterman

28 april 2020

12u33 0 Koekelare Vandalen duwden de bijenkasten in het bos Arboretum in Bovekerke bij Koekelare omver en beschadigden ze. De bijenkasten zijn van imker Daniël de Rycker (63) uit Snaaskerke bij Gistel. “Een schande. Het is onbegrijpelijk dat sommigen hier plezier aan beleven. De voorjaarsoogst uit de desbetreffende bijenkasten is jammer genoeg hopeloos verloren”, reageert Daniël. Volgens buurtbewoners van het Arboretum bevinden zich regelmatig hangjongeren in het bos en wijst alles in hun richting.

Eenn bevriend imker passeerde maandagavond met de mountainbike langs het Arboretum en merkte het vandalisme op. “Hij belde me en zei dat ik meteen moest gaan kijken. Hij had zijn imkerpak namelijk niet mee. Ik ben onmiddellijk vertrokken en inderdaad, drie van de vier bijenkasten waren omvergegooid. Ze hebben er betonblokken en grote takken tegengegooid. Een regelrechte schande. Bijenkasten kosten een aardige som geld”, getuigt imker Daniël.

Uiteindelijk bleek de aangerichte schade behoorlijk mee te vallen. “De bijen hebben het gelukkig overleefd, maar de oogst is hopeloos verloren. De bijen waren volop bezig met de voorjaarshoning te produceren en die zou eind mei worden geoogst. Dit proces is volledig verstoord. Doodzonde”, aldus de Gistelse stadsimker met eigen honingmerk ‘BIJ de honingmaker’, een erkend streekproduct.

Hangjongeren?

Daniël bevroeg zowel de boswachter als een vrouw die naast het bos woont en er een oogje in het zeil houdt. “Beiden wijzen in de richting van hangjongeren. Sommige avonden lijkt het er wel een festival door luide radio’s, zeggen ze. Volgens de boswachter zijn de jongste tijd de meldingen over vandalenstreken in en rond het bos amper bij te houden”, aldus Daniël, die in meerdere bossen in de regio bijenkasten heeft staan, net zoals in tuinen van particulieren.

Niet de eerste keer

Woensdagochtend gaat Daniël naar eigen zeggen aangifte doen bij de politie zone Polder. Het is overigens niet de eerste keer dat zijn bijenkasten beschadigd worden. “Het frappantste voorbeeld was vorig jaar aan de Oostmolen in Gistel, waar een nieuwe bijenhal werd opgetrokken. Nog voor de opening was de deur van het tuinhuisje al geforceerd en stichtte men brand. Hopelijk blijven vandalenstreken in de toekomst uit. Het is welletjes geweest”, besluit hij.