Vandaal steekt band van verpleegkundige Kelly lek: “Beste vandaal, weet je dat je met jouw vernielzucht ook 34 zorgbehoevenden treft?” Bart Boterman

17 april 2020

14u11 0 Koekelare Een onverlaat heeft donderdagnacht de banden van twee auto’s lek gestoken in de wijk Ter Heide in Koekelare, met name de Toyota van Kelly Mortele (26) en de Fiat van haar partner. Een simpel feit van vandalisme, lijkt het wel. Maar Kelly is verpleegkundige in woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout en moest om 6.30 uur ’s morgens beginnen werken. “Beste vandaal, weet je dat je met jouw vernielzucht ook 34 zorgbehoevenden treft?”, reageert Kelly.

Kelly moest vrijdagmorgen om 6.30 uur beginnen werken maar trof haar auto aan met een lek gestoken band. “Mijn partner zou mij naar het werk brengen, maar toen merkten we dat ook zijn banden lek stonden. Gelukkig heeft mijn moeder mij dan maar naar het woonzorgcentrum gebracht, al heb ik serieuze vertraging opgelopen. Ik mag er niet aan denken dat iemand van de bewoners intussentijd iets was overkomen. Ik kan weliswaar rekenen op de hulp van drie zorgkundigen, maar de hoofdverpleegkundige komt pas om 8.30 uur aan”, vertelt verpleegkundige Kelly .

“In noodgevallen zou dan een verpleegkundige van een andere afdeling doorgeschoven kunnen worden, maar in deze precaire tijden is dat echt niet aangewezen. De kans om besmettingen door te geven moet zo klein mogelijk worden gehouden. Daarom wil ik de vandaal duidelijk maken dat hij niet alleen mijn partner en ik treft, maar alle bewoners van het woonzorgcentrum en het personeel. Sta daar maar eens bij stil”, aldus Kelly Mortele. “We zijn de enigen in de straat wiens autobanden lek gestoken zijn. Dus ja, we voelen ons toch persoonlijk geviseerd. Al zou ik niet weten wie ik hiervan moet verdenken”, besluit ze. Haar vriend belde intussen de politie voor de vaststellingen.