Vanaf dinsdag opnieuw markt in Koekelare Timmy Van Assche

15 mei 2020

10u07 0 Koekelare In Koekelare vindt vanaf dinsdag 19 mei de wekelijkse markt opnieuw plaats. De gemeente houdt daarbij rekening met alle voorwaarden om iedereen maximaal te beschermen tegen het coronavirus en neemt de gepaste preventieve veiligheidsmaatregelen.

De standen krijgen een andere opstelling om bepaalde afstandsregels te kunnen respecteren. De markt bezet niet enkel het Sint-Maartensplein, want een deel van de kramen krijgt een plaats in de Ichtegemstraat. “Daardoor zal er geen verkeer vanuit de Brouwerijstraat mogelijk zijn. De standhouders moeten het nieuwe opstellingsplan strikt volgen in volgorde van aankomst op de markt”, laat het gemeentebestuur weten. “Voor de bezoekers komt er een circulatieplan. Een bezoek aan de markt gebeurt in één richting volgens de voorziene pijlen. Iedereen moet de afstandsregels van anderhalve meter maximaal naleven.” De marktkramers moeten verplicht een mondmasker dragen. Aan bezoekers wordt sterk aanbevolen ook een mondmasker te dragen op de markt.

Voeding en dranken kunnen niet op de markt worden geconsumeerd. De marktkramers mogen geen proevertjes aanbieden. Bij het betreden en verlaten van de markt moeten de handen ontsmet worden. “Elk kraam moet middelen beschikbaar stellen om de nodige handhygiëne te garanderen”, besluit de gemeente.