Uitslaande brand legt woning volledig in de as, bewoners kunnen ontkomen Bart Boterman

17 maart 2020

08u39 5 Koekelare In de Korkentapstraat in Zande, deelgemeente van Koekelare, woedde maandagnacht een verwoestende brand in een woning. Het huis is volledig in de as gelegd. De bewoners, een koppel, merkten het inferno op toen ze lagen te slapen en konden op tijd ontkomen.

De hulpdiensten werden iets voor 3 uur verwittigd door de bewoners. “Bij aankomst sloegen de vlammen al uit het dak. Onze grootste zorg was de naastgelegen woning vrijwaren. Het huis waar de brand ontstond, viel niet meer te redden. Dat was toen al duidelijk”, zegt kapitein Dries Depreitere van brandweer Westhoek, post Koekelare. Er werd meteen opgeschaald. Nagenoeg de hele post Koekelare was opgeroepen en ook brandweerposten Leke, Nieuwpoort en Kortemark boden versterking met tankwagens. In totaal waren zo’n 44 brandweermannen in de weer.

“De hydranten ter plaatse waren onvoldoende om de uitslaande brand te kunnen blussen. Daarom is een circuit van tankwagens ingelegd. Langs binnen hebben we de brand niet meer aangevallen omdat het toen al te gevaarlijk was. Het blussen gebeurde van bovenaf en door de reeds gesprongen ramen. Tijdens het blussen is het dak ingestort”, aldus Depreitere. De pompiers konden wel nog de achterbouw van de woning vrijwaren, waar de bewoners overigens sliepen. Daar werd nog de sleutel van de wagen gerecupereerd door de brandweer, waardoor men de wagen van de eigenaars nog kon wegrijden van bij de voorgevel.

Door de brand was de straat volledig afgesloten. Pas om 8.30 uur waren de laatste brandweermannen vertrokken, na het nablussen. De bewoners kunnen tijdelijk terecht in hun tweede verblijf. Ze werden opgehaald door familie.