Twintiger veroordeeld voor zware crash tegen bushok en gevel: “Mirakels gebeuren in Koekelare ook” Mathias Mariën

19 november 2019

12u16 0 Koekelare Een 26-jarige man uit Torhout is veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel, en 45 dagen rijverbod voor een zwaar ongeval onder invloed.

De crash gebeurde op 27 januari langs de Belhuttebaan in Koekelare. De twintiger reed richting het centrum, toen hij omstreeks 2.30 uur in slaap viel achter zijn stuur. De Audi A4 ramde eerste een bushokje, waarna het voertuig tot stilstand kwam tegen de gevel van een woning. De brandweer moest de man uit zijn benarde positie bevrijden. Uit controle bleek hij 1,55 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Als bij wonder liep de man geen zware verwondingen op. “Voor mirakels moet je niet altijd naar Lourdes. Ze gebeuren in Koekelare ook”, sprak de politierechter zijn verbazing uit over de manier waarop de beklaagde uit het wrak kroop.