Tweede editie ‘KoekelArt’ ziet het groots, Derek & Place Musette zorgen voor feestelijke toets Timmy Van Assche

28 juli 2019

17u44 1 Koekelare Het Concertplein, Huis Proot en de foyer van de Balluchon in Koekelare vormen op zondag 18 augustus het decor voor de tweede editie van de tweejaarlijkse kunst- en cultuurmarkt ‘KoekelArt’, een initiatief van de cultuurraad en de cultuurdienst. Speciaal voor de vijftigste verjaardag van de cultuurraad is er een optreden van Derek met zijn Place Musette.

“Dit jaar is, naast het Concertplein, ook Huis Proot en de foyer van de Balluchon opengesteld voor kunstenaars die een beroep willen doen op panelen om een en ander tentoon te stellen. Bezoekers zijn vanaf 10 uur welkom en kunnen in een ongedwongen, gezellige sfeer kennismaken met het artistiek talent dat Koekelare en omstreken te bieden heeft. Ondertussen is er straatanimatie met ‘De Peetjes’ en zorgen lokale artiesten op een vrij podium voor de muzikale noot”, opent Isabelle Terwagne, lid van de cultuurraad en een van de drijvende krachten achter het concept.

Uitbreiding

De succesvolle eerste editie en de uitbreiding van het aantal locaties heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen, want voor deze editie zijn er bijna 50 standhouders ingeschreven. In 2017 waren dat er zo’n 30-tal. “Ik ben enorm blij dat we dit kunnen realiseren dankzij een gedreven en gemotiveerde groep mensen met een hart voor cultuur. Het Concertplein, Huis Proot en de foyer van de Balluchon zullen ongetwijfeld terug transformeren in onze eigen Petit Montmartre”, vult schepen voor Cultuur Jessy Salenbien (sp.a) verder aan.

Franse topmuziek

Derek, beter bekend van Derek & The Dirt, sluit de tweede editie van de kunst- en cultuurmarkt ‘KoekelArt’ af met het huisorkest van ‘Place Musette’ op de kiosk van het Concertplein. Het gratis optreden is er speciaal voor 50 jaar cultuurraad. Tussen 15.30 en 16.15 uur en van 16.45 tot 17.30 uur kan je op het Concertplein in Koekelare genieten van een ruim repertoire Franse muziek. Place Musette is ontstaan tijdens de Gentse Feesten van 2007 en sindsdien nodigt Derek jaarlijks zijn favoriete muzikanten uit om het beste uit de Franse muziek te brengen, van Adamo, Brel en Becaud tot Brassens, Gainsbourg en Moustaki.