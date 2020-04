Twee wielertoeristen levensgevaarlijk gewond bij ongevallen in Koekelare en Beerst Mathias Mariën

26 april 2020

19u40 0 Koekelare In Koekelare en Beerst zijn afgelopen weekend twee wielertoeristen levensgevaarlijk gewond geraakt bij twee verschillende ongevallen.

Het eerste ongeval gebeurde zaterdag langs de Zijdelingstraat in Beerst. Een 31-jarige man werd er op een kruispunt opgeschept door een aankomend voertuig. De wielertoerist werd over de motorkap van de wagen geslingerd en kwam hard ten val. De MUG-dienst diende het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen, waarna hij in levensgevaar werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar stabiliseerde zijn toestand gelukkig snel.

Valpartij

Zondagochtend gebeurde dan weer een ongeval met een wielertoerist langs de Oostveldweg in Koekelare. De man kwam om onduidelijke reden zwaar ten val en bleef bewusteloos liggen. De MUG-helikopter kwam zelfs ter plaatse. Zijn toestand bleek dan ook meteen ernstig. De man kwam uiteindelijk wel weer bij bewustzijn, maar klaagde dat hij geen gevoel had in zijn lichaam. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is weinig bekend.